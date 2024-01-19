İlk Türk astronota Bakan'ın tepkisi olay oldu

Türk astronot Alper Gezeravcı'yı taşıyan Crew Dragon adlı uzay mekiğinin roketi fırlatıldı ve böylelikle Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı. Dünyanın dört bir yanından ilgiyle takip edilen fırlatma anında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın verdiği tepki olay oldu.