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İlk Türk astronota Bakan'ın tepkisi olay oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın, Türk astronot Alper Gezeravcı'yı taşıyan kapsülün uzaya fırlatıldığı anlarda verdiği ''Vuh, gitti adam'' tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

İlk Türk astronota Bakan'ın tepkisi olay oldu - Resim: 1

 Türk astronot Alper Gezeravcı'yı taşıyan Crew Dragon adlı uzay mekiğinin roketi fırlatıldı ve böylelikle Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı. Dünyanın dört bir yanından ilgiyle takip edilen fırlatma anında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın verdiği tepki olay oldu. 

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İlk Türk astronota Bakan'ın tepkisi olay oldu - Resim: 2

''VUH, GİTTİ ADAM''

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Bakan Kacır'ın, kapsül fırlatıldığı sırada ''Vuh, gitti adam'' diyerek kahkaha attığı görüldü. O anlar sosyal medyada gündem oldu. 

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İlk Türk astronota Bakan'ın tepkisi olay oldu - Resim: 3

Uzaya çıkan ilk Türk astronot olarak tarihe geçen Gezeravcı'nın yolculuğu 36 saat sürecek, uzay istasyonuna 20 Ocak Cumartesi günü saat 13.15'te ulaşacak.

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İlk Türk astronota Bakan'ın tepkisi olay oldu - Resim: 4

Dragon kapsülünde bulunan Ax-3 ekibinin ilk duygu ve düşüncelerini X hesabından canlı olarak yayınladı.

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