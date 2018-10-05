İlk yerli üretim logolu telefon resmen açıklandı

SATIŞ FİYATI DA AMBALAJDA YER ALACAK

Ticaret Bakanlığı'nın fiyat etiketi yönetmeliğinde yaptığı düzenleme kapsamında yerli üretim logosunun yanı sıra etiket ve listerlerde ürünün üretim yeri ve ayırıcı özelliği de yer alıyor. Ayrıca tüm vergiler dahil satış fiyatı da ambalajda yer alacak.

