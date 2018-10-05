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  3. 05 Ekim 2018 11:30

İlk yerli üretim logolu telefon resmen açıklandı

General Mobile, Türkiye'nin ilk yerli üretim logolu telefonunu üretmeye başladığını duyurdu.

İlk yerli üretim logolu telefon resmen açıklandı

General Mobile'ın İstanbul İkitelli'de, yıllık 2.5 milyon adet üretim kapasiteli yeni fabrikasında üretilen yerli üretim logolu telefonlar, raflardaki yerini aldı.

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İlk yerli üretim logolu telefon resmen açıklandı

TÜM GENERAL MOBILE ÜRÜNLERİNDE KULLANILACAK
33 ülkede faaliyet gösteren, inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları ile kısa sürede dikkat çeken General Mobile, kısa süre önce lansmanını yaptığı amiral gemisi GM 9 Pro ve diğer tüm ürünlerinde yerli üretim logosunu kullanacak.

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İlk yerli üretim logolu telefon resmen açıklandı

SATIŞ FİYATI DA AMBALAJDA YER ALACAK
Ticaret Bakanlığı'nın fiyat etiketi yönetmeliğinde yaptığı düzenleme kapsamında yerli üretim logosunun yanı sıra etiket ve listerlerde ürünün üretim yeri ve ayırıcı özelliği de yer alıyor. Ayrıca tüm vergiler dahil satış fiyatı da ambalajda yer alacak.

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İlk yerli üretim logolu telefon resmen açıklandı

GM 9 PRO SATIŞ FİYATI

GM 9 Pro'nun etikette yer alacak satış fiyatı, lansman fiyatı olan KDV dahil 2899 lira.

General Mobile, fiyat politikasını değiştirmeden yeni yönetmelikle birlikte mevcut fiyatları uygulamayı sürdürüyor.

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