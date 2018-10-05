İlk yerli üretim logolu telefon resmen açıklandı
General Mobile, Türkiye'nin ilk yerli üretim logolu telefonunu üretmeye başladığını duyurdu.
General Mobile'ın İstanbul İkitelli'de, yıllık 2.5 milyon adet üretim kapasiteli yeni fabrikasında üretilen yerli üretim logolu telefonlar, raflardaki yerini aldı.
TÜM GENERAL MOBILE ÜRÜNLERİNDE KULLANILACAK
33 ülkede faaliyet gösteren, inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları ile kısa sürede dikkat çeken General Mobile, kısa süre önce lansmanını yaptığı amiral gemisi GM 9 Pro ve diğer tüm ürünlerinde yerli üretim logosunu kullanacak.
SATIŞ FİYATI DA AMBALAJDA YER ALACAK
Ticaret Bakanlığı'nın fiyat etiketi yönetmeliğinde yaptığı düzenleme kapsamında yerli üretim logosunun yanı sıra etiket ve listerlerde ürünün üretim yeri ve ayırıcı özelliği de yer alıyor. Ayrıca tüm vergiler dahil satış fiyatı da ambalajda yer alacak.