IMEI numarası olan cihazların ticaretinde yeni dönem

IMEI numarasını haiz eşyanın ihracatında ve serbest dolaşıma girişinde tebliğe uygun işlemden ihracatçı ve ithalatçı sorumlu olacak. IMEI numarasının beyan edilmemesi halinde, cep telefonu haricindeki eşyanın IMEI numarası içerip içermediğine dair gümrük idaresince ayrıca bir araştırma yapılmayacak.



Tebliğler kapsamında verilen uygunluk yazısı, ürün güvenliği ve denetimi mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmeyecek ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmeyecek.