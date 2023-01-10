İngiltere'den uzaya fırlatılan roket kayboldu

İngiltere Uzay Ajansı yetkilileri İngiltere basınına açıklama yaparak roketin Dünya’ya geri düşüp düşmediğini bilmediklerini ancak düşerse yerleşim olmayan yerlere düşeceğini vurguladı. Roketin taşıdığı ve roketle birlikte kaybolan 9 uydunun ise sigortalı olduğu ve sahiplerine tazminatla ödeneceği vurgulandı. İngiltere kendi topraklarından daha önce başarıyla roket fırlatmış ancak ilk defa yörüngeye yerleştirmek için uydulu roket göndermişti.