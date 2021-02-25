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  3. 25 Şubat 2021 17:12

İnsansız yerli helikopter ilk kez görüntülendi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde düzenlenen törende Atak ve Gökbey helikopterlerinin gösteri uçuşları gerçekleşirken T629 helikopterinin de insansız ve elektrikli versiyonu ilk kez sergilendi.

İnsansız yerli helikopter ilk kez görüntülendi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ tesislerinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kara Kuvvetleri ve jandarmada hizmet veren Atak helikopterini, Emniyet Genel Müdürlüğüne sunmaktan gurur duyduklarını söyledi.

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İnsansız yerli helikopter ilk kez görüntülendi

Teslimatı yapılan Atak Faz-2 helikopterinin lazer ve radar ikaz sistemleriyle donatıldığını ifade eden Kotil, "Sahada çok güzel performans gösterecek. Atak, yüksek irtifada performansı dünyanın en iyi helikopteridir. Motor gücü sıcaklık ve irtifadan dolayı zaafa düşmüyor. Dolayısıyla Türkiye ve yakın coğrafyada etkin bir hizmet veriyor." dedi.

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İnsansız yerli helikopter ilk kez görüntülendi

Kotil, mart ayı içinde 2 Atak helikopterini daha Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edeceklerini bildirdi.

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İnsansız yerli helikopter ilk kez görüntülendi

Şirketin yürüttüğü projelere ilişkin de bilgiler veren Kotil, Atak-2 helikopterinin 2023'te, Hürjet'in 2022 sonunda ilk uçuşu yapacağını, Milli Muharip Uçağın da 18 Mart 2023'te motor çalıştırıp taksi yapacağını kaydetti.

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