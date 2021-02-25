İnsansız yerli helikopter ilk kez görüntülendi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde düzenlenen törende Atak ve Gökbey helikopterlerinin gösteri uçuşları gerçekleşirken T629 helikopterinin de insansız ve elektrikli versiyonu ilk kez sergilendi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ tesislerinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kara Kuvvetleri ve jandarmada hizmet veren Atak helikopterini, Emniyet Genel Müdürlüğüne sunmaktan gurur duyduklarını söyledi.
Teslimatı yapılan Atak Faz-2 helikopterinin lazer ve radar ikaz sistemleriyle donatıldığını ifade eden Kotil, "Sahada çok güzel performans gösterecek. Atak, yüksek irtifada performansı dünyanın en iyi helikopteridir. Motor gücü sıcaklık ve irtifadan dolayı zaafa düşmüyor. Dolayısıyla Türkiye ve yakın coğrafyada etkin bir hizmet veriyor." dedi.
Kotil, mart ayı içinde 2 Atak helikopterini daha Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edeceklerini bildirdi.