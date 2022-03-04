Instagram hesabınızı böyle çalıyorlar!
Türkiye’de yaklaşık 50 milyon Instagram kullanıcısı bulunuyor. Hacker’ların yeni hedefi de Instagram hesapları. Ele geçirilen hesaplar üzerinden dolandırıcılık yapılıyor. Hesabınızı kaptırmak bir anlık dikkatsizliğinize bağlı. Ancak önüne geçmenin oldukça kolay yöntemi var. Bunun için 2 altın kural bulunuyor.
Hacker’ların yeni hedefinin Instagram hesapları olduğuna dikkat çeken Prodaft Kurucu Ortağı Koryak Uzan, ele geçirilen hesaplar üzerinden dolandırıcılık yapıldığını söyledi.
Türkiye’de yaklaşık 50 milyon Instagram kullanıcısı bulunduğunu hatırlatan Uzan, “Hesabınızı kaptırmak bir anlık dikkatsizliğinize bağlı. Ancak önüne geçmenin oldukça kolay yöntemi var. Bunun için iki altın kural bulunuyor” dedi.
Siber dolandırıcılık olaylarının her gün biraz daha arttığı günümüzde sosyal medya hesaplarına gerçekleşen saldırılar dikkat çekiyor. Özellikle Instagram hesaplarının çalınma oranının daha önceki yıllara göre üç kat arttığına dikkat çeken siber güvenlik teknolojileri şirketi Prodaft Kurucu Ortağı Koryak Uzan, günümüzde Instagram hesabı çalanların artık organize gruplar olduğunu söyledi.
Son zamanlarda birçok Instagram hesabının çalındığına dikkat çekerek kullanıcıları uyaran Uzan “Bir arkadaşınızın hesabından ‘…yatırım yaptım, kısa sürede çok para kazandım, siz de yapın siz de kazanın…” gibi bir story atıldığını görüyorsanız bilin ki o hesap artık bir dolandırıcının elinde” dedi.