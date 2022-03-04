Instagram hesabınızı böyle çalıyorlar!

Son zamanlarda birçok Instagram hesabının çalındığına dikkat çekerek kullanıcıları uyaran Uzan “Bir arkadaşınızın hesabından ‘…yatırım yaptım, kısa sürede çok para kazandım, siz de yapın siz de kazanın…” gibi bir story atıldığını görüyorsanız bilin ki o hesap artık bir dolandırıcının elinde” dedi.