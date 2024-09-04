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Instagram Hikayeler'e yeni özellik geliyor

Popüler sosyal medya platformu Instagram, Hikaye paylaşımına yorum yapılmasına olanak tanıyacak yeni bir özellik geliştirdi.

Instagram Hikayeler'e yeni özellik geliyor - Resim: 1

Instagram, kullanıcıların birbiriyle daha fazla etkileşime girebilmesi için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

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Instagram Hikayeler'e yeni özellik geliyor - Resim: 2

Video ve fotoğraf paylaşım platformunun yeni özelliğiyle birlikte artık kullanıcıların Hikayeler'ine yorum yapılabilecek.

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Instagram Hikayeler'e yeni özellik geliyor - Resim: 3

Instagram, kullanıcıların isterlerse Hikayelerine yorum gönderme seçeneğini devre dışı bırakabileceklerini belirtiyor.

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Instagram Hikayeler'e yeni özellik geliyor - Resim: 4

Meta CEO'su Mark Zuckerberg de şirketin kanalında bir ekran görüntüsü yayınladı.

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