Instagram Hikayeler'e yeni özellik geliyor
Popüler sosyal medya platformu Instagram, Hikaye paylaşımına yorum yapılmasına olanak tanıyacak yeni bir özellik geliştirdi.
Instagram, kullanıcıların birbiriyle daha fazla etkileşime girebilmesi için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
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Video ve fotoğraf paylaşım platformunun yeni özelliğiyle birlikte artık kullanıcıların Hikayeler'ine yorum yapılabilecek.
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Instagram, kullanıcıların isterlerse Hikayelerine yorum gönderme seçeneğini devre dışı bırakabileceklerini belirtiyor.
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Meta CEO'su Mark Zuckerberg de şirketin kanalında bir ekran görüntüsü yayınladı.
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