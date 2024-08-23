Instagram profillerine ''müzik'' özelliği geldi
Popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcıların profillerine müzik ekleyebilmesine imkan tanıyan özelliğini duyurdu.
Instagram'ın bugün duyurduğu yeni bir özellik, kullanıcıların profillerine şarkı eklemelerine olanak tanıyacak; tıpkı 2000'li yılların başında Myspace'de olduğu gibi. Instagram'ın paylaştığı ekran görüntülerine göre, bir kullanıcının profiline eklenen müzik biyografi alanında görünüyor. Bir şarkı, kullanıcı onu kaldırana veya değiştirene kadar profilde yer alacak. Ancak Myspace'in aksine, şarkılar otomatik olarak çalınmayacak; şarkının bulunduğu bir profili görüntüleyen kişiler parçayı çalabilir ve duraklatabilir.
Ancak Myspace'in aksine, şarkılar otomatik olarak çalınmayacak; şarkının bulunduğu bir profili görüntüleyen kişiler parçayı çalabilir ve duraklatabilir.
INSTAGRAM PROFİLE ŞARKI NASIL EKLENİR?
Kullanıcılar, "profili düzenle" sayfasına giderek bir şarkı ekleyebilir, burada Reels veya gönderiler gibi şeyler için de kullanılabilen lisanslı müziklerden oluşan Instagram kütüphanesinden bir parça arayabilir ve seçebilirler.
Buradan, kullanıcılar eklemek için şarkının 30 saniyelik bir bölümünü seçebilecekler.