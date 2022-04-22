Instagram'a 3 yeni özellik geldi
Instagram CEO'su Adam Mosseri, yeni özellikleri Twitter'dan paylaştığı video aracılığıyla duyurdu.
Instagram CEO’su Adam Mosseri, fotoğraf paylaşım uygulamasının en yeni özelliklerinden üçünü Twitter’da bir video aracılığıyla duyurdu.
Videoda, Mosseri; ürün etiketleri, geliştirilmiş kişi etiketleri ve özgünlük için sıralamaları ayarlama özelliklerinin içerik oluşturucuları destekleme ve hak ettiklerini sağlamanın bir çabası olduğunu açıklıyor.
Ürün etiketleri özelliğinin genişletilmesi, resmi olarak 18 Nisan’da yayınlandı ve herkese açık hesapların fotoğraflarda ürünleri etiketlemesine izin veriyor.
Videoda Mosseri, yeni genişletilmiş ürün etiketleri özelliği ile kullanıcıların sevdikleri, ilgilendikleri bir işletmeye, içerik oluşturucuya veya şirkete biraz trafik veya dikkat çekilmesini sağlayabileceklerini söyledi. Ürün etiketleri şu anda yalnızca fotoğraf gönderileri için kullanılabiliyor.