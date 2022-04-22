Instagram'a 3 yeni özellik geldi

Videoda Mosseri, yeni genişletilmiş ürün etiketleri özelliği ile kullanıcıların sevdikleri, ilgilendikleri bir işletmeye, içerik oluşturucuya veya şirkete biraz trafik veya dikkat çekilmesini sağlayabileceklerini söyledi. Ürün etiketleri şu anda yalnızca fotoğraf gönderileri için kullanılabiliyor.