Instagram'a girmek için VPN kullananlar dikkat: Kart bilgileriniz çalınabilir
Erişimin kısıtlandığı internet sitelerine veya uygulamalara erişmek için VPN kullanılması ya da DNS ayarlarının değiştirilmesi güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor.
Türkiye'de internet kullanıcıları, erişimi kısıtlanan dijital platformlara girmek için çeşitli yöntemleri kullanıyor. Bu yöntemler, söz konusu platformların kullanılmasını sağlasa da birçok açıdan kullanıcı güvenliğini riske atıyor.
Bu yöntemlerden birisi olan VPN'de, kullanıcı bir VPN hizmetini kullanarak ilgili yazılımı uygulama mağazasından ya da internet sitesinden indirerek cihazına kuruyor. Bu yazılım aracılığıyla kullanıcının internet bağlantısı, hizmeti sunan VPN sunucusuna yönlendirilecek şekilde yapılandırılıyor.
Böylece kullanıcı, farklı bir ülkede konumlanan VPN sunucusu üzerinden bağlandığı için ülkesinde erişimi kısıtlanan platforma erişme imkanı buluyor. IP adresinin gizlenmesini sağlayan kullanıcı anonim bir şekilde internette gezinebiliyor. Ancak kullanıcının tüm veri trafiğinin ilgili VPN hizmeti sağlayıcısının sunucuları üzerinden gerçekleşmesi sebebiyle çeşitli güvenlik riskleri ortaya çıkıyor.
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Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya'dan sonra dünyada en fazla VPN kullanılan ülkeler listesinde 4. sırada Türkiye bulunuyor. VPN kullanımı sadece erişimi kısıtlanan siteler için değil, şirketler tarafından güvenilir ağlara sahip bir altyapı oluşturmak için de tercih ediliyor.
VPN hizmeti sunan çok sayıda şirket bulunuyor. Bu şirketlerden bazıları aylık ve yıllık olmak üzere belli ücretlerle bu hizmeti sunarken, bazı şirketler ise ücretsiz olarak bu hizmeti kullanıcılara sağlıyor.