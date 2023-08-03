Instagram'a yapay zeka sohbet robotu geliyor
Instagram, kullanıcıların sohbetlerine yapay zeka sohbet robotunu eklemek için düğmeye bastı.
Instagram'ın geçtiğimiz aylarda yapay zeka sohbet robotunu kullanıcıların sohbetlerine getirmeye çalıştığı duyurulmuştu.
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Yapay zeka robotları soruları yanıtlayıp, tavsiyelerde bulunabilecek. Öte yandan 30 farklı kişilik arasından seçim yapabileceksiniz.
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İtalyan mobil geliştirici Alessandro Paluzzi'nin hesabından paylaştığı görsellerde Instagram'ın sohbet robotundan yeni görüntüler ortaya çıktı.
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Paylaşılan görselde yer alan bilgilere göre, yapay zeka sohbet robotunun hangi kişiliğe sahip olabileceğini ve hangi konular üzerinden konuşabileceğimizi seçmek mümkün olacak.
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