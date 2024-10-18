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Instagram'da bir devrin sonu: Ekran görüntüsü almayı engelleme özelliği geliyor

META'nın çatısı altındaki sosyal medyanın en popüler uygulamalarından Instagram’a ekran görüntüsü almayı engelleme özelliği geliyor.

Instagram'da bir devrin sonu: Ekran görüntüsü almayı engelleme özelliği geliyor - Resim: 1

Meta'nın popüler sosyal medya platformu Instagram, cinsel şantaj dolandırıcılığıyla mücadele etmek amacıyla yeni güvenlik özelliklerini devreye soktu. 

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Instagram'da bir devrin sonu: Ekran görüntüsü almayı engelleme özelliği geliyor - Resim: 2

Özellikle genç kullanıcıların korunmasına yönelik olarak geliştirilen bu özellikler, platformun gizlilik ve güvenlik tedbirlerini artırıyor.

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Instagram'da bir devrin sonu: Ekran görüntüsü almayı engelleme özelliği geliyor - Resim: 3

Instagram'ın getirdiği en önemli güncellemelerden biri, hikâyelerde paylaşılan içeriklerin ekran görüntüsünün alınmasını engelleyen özellik oldu.

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Instagram'da bir devrin sonu: Ekran görüntüsü almayı engelleme özelliği geliyor - Resim: 4

Bu güncelleme, özellikle kaybolan hikayelerin kalıcı olarak ele geçirilmesini önleyerek kullanıcıların gizliliğini artırıyor.

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