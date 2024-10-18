Instagram'da bir devrin sonu: Ekran görüntüsü almayı engelleme özelliği geliyor
META'nın çatısı altındaki sosyal medyanın en popüler uygulamalarından Instagram’a ekran görüntüsü almayı engelleme özelliği geliyor.
Meta'nın popüler sosyal medya platformu Instagram, cinsel şantaj dolandırıcılığıyla mücadele etmek amacıyla yeni güvenlik özelliklerini devreye soktu.
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Özellikle genç kullanıcıların korunmasına yönelik olarak geliştirilen bu özellikler, platformun gizlilik ve güvenlik tedbirlerini artırıyor.
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Instagram'ın getirdiği en önemli güncellemelerden biri, hikâyelerde paylaşılan içeriklerin ekran görüntüsünün alınmasını engelleyen özellik oldu.
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Bu güncelleme, özellikle kaybolan hikayelerin kalıcı olarak ele geçirilmesini önleyerek kullanıcıların gizliliğini artırıyor.
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