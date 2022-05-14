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Instagram'da ''ücretli abonelik'' dönemi başladı! Türkiye'de de devrede

Sosyal medyanın en güçlü oyuncularından Instagram, Ocak ayında test etmeye başladığı abonelik özelliğini Türkiye'de kullanıma sundu

Instagram'da ''ücretli abonelik'' dönemi başladı! Türkiye'de de devrede - Resim: 1

Dünyanın popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram, abonelik sistemini ocak ayında kullanıma açmıştı. ABD’de 0,99 dolardan 99,99 dolara kadar değişen ücretlerle sunulan özelliğe sınırlı sayıda kullanıcı erişebiliyordu. 

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Instagram'da ''ücretli abonelik'' dönemi başladı! Türkiye'de de devrede - Resim: 2

Sosyal medya devi, şimdi abonelikleri Türkiye’ye getirdi ve TL cinsinden fiyatlarını da açıkladı.

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Instagram'da ''ücretli abonelik'' dönemi başladı! Türkiye'de de devrede - Resim: 3

ShiftDelete'in haberine göre; Onlyfans’ın 'aboneliğe dayalı içerik' sistemi diğer sosyal medya platformlarına ilham oldu. 

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Instagram'da ''ücretli abonelik'' dönemi başladı! Türkiye'de de devrede - Resim: 4

Geçen sene Twitter, bağış mantığıyla çalışan Süper Takip’i Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde kullanıma sunmuştu.

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