Instagram'da ''ücretli abonelik'' dönemi başladı! Türkiye'de de devrede
Sosyal medyanın en güçlü oyuncularından Instagram, Ocak ayında test etmeye başladığı abonelik özelliğini Türkiye'de kullanıma sundu
Dünyanın popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram, abonelik sistemini ocak ayında kullanıma açmıştı. ABD’de 0,99 dolardan 99,99 dolara kadar değişen ücretlerle sunulan özelliğe sınırlı sayıda kullanıcı erişebiliyordu.
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Sosyal medya devi, şimdi abonelikleri Türkiye’ye getirdi ve TL cinsinden fiyatlarını da açıkladı.
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ShiftDelete'in haberine göre; Onlyfans’ın 'aboneliğe dayalı içerik' sistemi diğer sosyal medya platformlarına ilham oldu.
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Geçen sene Twitter, bağış mantığıyla çalışan Süper Takip’i Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde kullanıma sunmuştu.
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