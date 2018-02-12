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  3. 12 Şubat 2018 22:35

Instagram'dan stalk yapanlar yandı!

Instagram'dan stalk yapanlar yandı!

Facebook'un görsel paylaşım ağı Instagram, kimi kullanıcılar tarafından hoş karşılanmayacak bir özelliği test ediyor. ABD'den sınırlı sayıda kullanıcıyla birlikte denenmeye başlanan özellik, herkesle paylaşılan hikayelerin ekran görüntüsünü alan kullanıcıların kim olduğunu gösterecek.

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Instagram'dan stalk yapanlar yandı!

Instagram halihazırda özel olarak gönderilen hikayelerden ekran görüntüsü alındığında kullanıcıları uyarıyordu.

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Instagram'dan stalk yapanlar yandı!

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALANLAR GÖRÜNECEK

Hikayelerden ekran görüntüsü alan kullanıcılar, hikayeyi izleyenler arasında sergilenirken isimlerinin yanında ufak bir kamera objektifi logosu görülüyor. Ancak Instagram bunun ötesine geçmiyor ve kullanıcılara herhangi bir ekstra bildirim göndermeyi planlamıyor.

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Instagram'dan stalk yapanlar yandı!

Kimlerin hikayelerinizden ekran görüntüleri aldığını görmek için hikayelerinizi izleyenlerin listesine girmeniz gerekecek. Instagram, söz konusu özelliğin deneme aşamasında olduğunu ve gerekli incelemelerin ardından kullanıcılara sunulmasının planlandığını duyurdu. (Habertürk)

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