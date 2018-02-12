Instagram'dan stalk yapanlar yandı!

Facebook'un görsel paylaşım ağı Instagram, kimi kullanıcılar tarafından hoş karşılanmayacak bir özelliği test ediyor. ABD'den sınırlı sayıda kullanıcıyla birlikte denenmeye başlanan özellik, herkesle paylaşılan hikayelerin ekran görüntüsünü alan kullanıcıların kim olduğunu gösterecek.

