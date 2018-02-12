Instagram'dan stalk yapanlar yandı!
Facebook'un görsel paylaşım ağı Instagram, kimi kullanıcılar tarafından hoş karşılanmayacak bir özelliği test ediyor. ABD'den sınırlı sayıda kullanıcıyla birlikte denenmeye başlanan özellik, herkesle paylaşılan hikayelerin ekran görüntüsünü alan kullanıcıların kim olduğunu gösterecek.
Instagram halihazırda özel olarak gönderilen hikayelerden ekran görüntüsü alındığında kullanıcıları uyarıyordu.
EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALANLAR GÖRÜNECEK
Hikayelerden ekran görüntüsü alan kullanıcılar, hikayeyi izleyenler arasında sergilenirken isimlerinin yanında ufak bir kamera objektifi logosu görülüyor. Ancak Instagram bunun ötesine geçmiyor ve kullanıcılara herhangi bir ekstra bildirim göndermeyi planlamıyor.