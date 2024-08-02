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Instagram'ın erişime kapatılmasının e-ticarete vurduğu darbe hesaplandı

Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim sınırlaması, e-ticarette günlük 1,9 milyar liralık bir hacmin etkilenmesine yol açabilir.

Kaynak: İHA
Instagram'ın erişime kapatılmasının e-ticarete vurduğu darbe hesaplandı - Resim: 1

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) kararıyla 2 Ağustos itibarıyla Türkiye'de Instagram'a erişim sınırlaması getirildi. Platformun ne zaman erişime açılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Instagram'ın erişime kapatılmasının e-ticarete vurduğu darbe hesaplandı - Resim: 2

Platformun erişime kapatılmasının e-ticareti ne yönde etkileyeceği tartışılmaya başlandı. Konuyla ilgili bilgi veren Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Türkiye'de toplam e-ticaretin içindeki yüzde 10'luk kısmın sosyal medyada gerçekleştirildiğini belirterek, oluşturulan influencer trafiğiyle birlikte günlük 1,9 milyar liralık bir e-ticaret hacminin etkilenebileceğini vurguladı.

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Instagram'ın erişime kapatılmasının e-ticarete vurduğu darbe hesaplandı - Resim: 3

Ekmekçi, “Toplam e-ticaretin içindeki yüzde 10'luk kısım sosyal medyada yapılıyor. Günde 930 milyon TL'ye denk geliyor. Platformlara trafik oluşturan influencerlarla birlikte 1,9 milyar liralık bir hacim etkilenebilir. Bire bir yok olmaz ama başka zamana veya başka bir platforma kayar” dedi.

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Instagram'ın erişime kapatılmasının e-ticarete vurduğu darbe hesaplandı - Resim: 4

E-ticarette tüm kanalların önemli olduğunun altını çizen Ekmekçi, yıl sonu 3,4 trilyon liralık işlem hacmine ulaşma hedeflerinin bulunduğunu belirtti. 

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