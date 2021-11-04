Instagram'ın o özelliği yıllar sonra Twitter'a geri döndü
Instagram bağlantılarının ön izlemesi daha önce Twitter'da mevcuttu, ancak Instagram 2012'de bu özelliği iptal edip, iki platform arasındaki paylaşımı can sıkıcı bir şekilde zorlaştırmıştı.
Bu yılın başında Tweet'lerin Instagram Hikayeler'e paylaşılabilir çıkartmalar olarak eklenmesiyle birlikte Twitter ve Instagram yeniden birlikte çalışmaya başladı. Bu iş birliğinin sonuçlarından biri de Instagram ön izleme kartı özelliğinin Twitter'a geri dönmesi oldu.
İki sosyal medya devi arasında atılan adımlar, daha ileride çapraz platform paylaşımının daha iyi hale gelebileceğini gösteriyor.
Bir siber güvenlik ekibi, sosyal medya analiz sitesi olan IGBlade.com'a ait güvenli olmayan bir ElasticSearch sunucusu keşfetti. Sunucuda veri kazıma yöntemiyle ele geçirilmiş milyonlarca Instagram ve TikTok kullanıcısının bilgileri bulundu.
Güvenlik raporuna göre 3.6 GB boyutundaki veri dosyasında en az 2.6 milyon kullanıcı bilgisi yer alıyor. Araştırmacılar, veri kazıma yönteminin bazı platformlarda yasaklandığını ve bu yüzden verilerin dikkat çekici bir keşif olduğunu belirtti.