Instagram'ın o özelliği yıllar sonra Twitter'a geri döndü

Güvenlik raporuna göre 3.6 GB boyutundaki veri dosyasında en az 2.6 milyon kullanıcı bilgisi yer alıyor. Araştırmacılar, veri kazıma yönteminin bazı platformlarda yasaklandığını ve bu yüzden verilerin dikkat çekici bir keşif olduğunu belirtti.