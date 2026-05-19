Instagram'ın ''Şipşak'' özelliği sosyal medyayı karıştırdı

Instagram Şipşak Özelliği Nasıl Kapatılır?

Yaşanan krizin ardından arama motorlarında en çok merak edilen konu "Instants nasıl kapatılır?" oldu. Neyse ki Instagram, bu özelliği tamamen devre dışı bırakmanıza olanak tanıyor:

1. Profilinize girin ve sağ üst köşedeki “Ayarlar ve Hareketler” bölümüne tıklayın.

2. “İçerik Tercihleri” sekmesine giriş yapın.

3. “Mesaj kutusunda Instants’ı gizle” seçeneğini aktif hale getirin. Bu basit işlemle birlikte Şipşak özelliğinden tamamen kurtulabilirsiniz.