Instagram'ın ''Şipşak'' özelliği sosyal medyayı karıştırdı
Instagram'ın kullanıma sunduğu yeni "Şipşak" (Instants) özelliği, kullanıcıların habersiz çekilen filtresiz fotoğraflarını anında karşı tarafa göndererek sosyal medyada krize yol açtı.
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, bu hafta kullanıma sunduğu yeni “Instants-Şipşak” özelliğiyle birçok kullanıcısı için beklenmedik bir kabusa dönüştü. Yeni özellik, kullanıcıların çektikleri bir fotoğrafı karşılıklı takip ettikleri kişilere veya “yakın arkadaşlar” listesine anında, hiçbir filtreleme veya onay aşaması olmadan otomatik olarak göndermesine neden oluyor. Hazırlıksız anların ve filtresiz selfie'lerin yanlışlıkla paylaşılması, sosyal medya kullanıcılarını tam anlamıyla ikiye böldü.
Instagram Şipşak Özelliği Nasıl Çalışıyor?
Özellik oldukça hızlı ve dikkatsizliğe mahal vermeyen bir mekanizmaya sahip. Kullanıcıların mesaj kutusunun sağ alt köşesinde beliren küçük fotoğraf yığınına dokunmasıyla kamera anında açılıyor. Fotoğraf çekildiği saniye, seçilen kişilere otomatik olarak iletiliyor. Snapchat’teki “snap” sistemine benzeyen bu yapıda paylaşımlar görüntülendikten sonra kayboluyor ve ekran görüntüsü alınmasına kesinlikle izin verilmiyor. Yanlışlıkla gönderilen fotoğraflar ise paylaşımın hemen ardından çıkan “geri al” seçeneğiyle sadece birkaç saniye içinde silinebiliyor.
Özelliğin yayına girmesinin ardından sosyal medyada binlerce kullanıcı, yanlışlıkla paylaştıkları doğal ve filtresiz halleri nedeniyle tepkisini dile getirdi. Bazı kullanıcılar, bu özelliğin sosyal medyada özenle yaratılan “kusursuz imajı” yerle bir ettiğini savunurken; Instagram yönetimi ise kullanıcıların artık profil akışlarına daha az gönderi yaptığını, bu nedenle "Instants" gibi araçlarla yakın çevreyle daha samimi ve doğal içerikler paylaşılmasını teşvik etmeyi amaçladıklarını belirtti.
Instagram Şipşak Özelliği Nasıl Kapatılır?
Yaşanan krizin ardından arama motorlarında en çok merak edilen konu "Instants nasıl kapatılır?" oldu. Neyse ki Instagram, bu özelliği tamamen devre dışı bırakmanıza olanak tanıyor:
1. Profilinize girin ve sağ üst köşedeki “Ayarlar ve Hareketler” bölümüne tıklayın.
2. “İçerik Tercihleri” sekmesine giriş yapın.
3. “Mesaj kutusunda Instants’ı gizle” seçeneğini aktif hale getirin. Bu basit işlemle birlikte Şipşak özelliğinden tamamen kurtulabilirsiniz.