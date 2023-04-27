İnternetin son çılgınlığı ChatGPT için kritik uyarı

CHATGBT İLE DEZENFORMASYON

Raporda, piyasaya sürülmesinden sonraki 2 ay içinde dünya çapında 100 milyon kullanıcıya ulaşarak, tüm zamanların en hızlı büyüyen uygulaması olan ChatGPT'nin siber güvenlik boyutu, dönem konusu olarak analiz edildi. 'OpenAI' tarafından geliştirilen ve kullanıcılar tarafından matematik problemleri çözmek, makale yazmak, kod yazmak gibi çeşitli amaçlarla kullanılan sohbet robotunun, günlük ziyaret sayısının şubat ayında 45 milyonu bulduğu belirtildi. Kullanıcılar ChatGPT'nin yeteneklerini keşfetmeye devam ederken birçok siber güvenlik uzmanı, bu teknolojinin potansiyel kötü kullanımına dair endişelerini dile getirdi. Siber saldırganların ChatGPT aracılığıyla fark edilmesi zor, başarılı oltalama e-postası taslakları ürettiği, ayrıca otomatik metin üretme performansı ile de ChatGPT'nin dezenformasyon amacıyla kullanıldığı belirlendi.