İnternette 5G devrimi ! Türkiye ne zaman geçecek ?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 5G teknolojisine geçiş tarihini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Türkiye'nin 5G'ye geçeceği tarihi açıklandı
Bakan Turhan yapmış olduğu açıklamada “Biz 5G’yi dünyada ilk kullanan ülke olmak için programımızı yaptık. 2020’de 5G hizmetini topluma sunmayı planlıyoruz.” ifadelerine yer verdi.
5G İLE NELER DEĞİŞECEK?
Kablosuz ağların geleceği 5G'den geçiyor. Peki 5G nedir ve hayatımızı nasıl kolaylaştıracak?
5G ile Ultra HD çözünürlüğündeki videoları indirmek ve karşıya yüklemek, daha hızlı olacak. İnternete bağlı binlerce cihaz hayali de 5G ile birlikte gerçek olabilecek.