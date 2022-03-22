İnternette hem paranızı, hem de sizi koruyacak 5 ''kırılamaz'' şifre tüyosu

Sadece Türkiye’de değil dünya genelinde de parola kullanımı çok önemsenmiyor. Saldırıların ve maddi kayıpların artmasının yanı sıra kullanıcıların hesaplarının çalınması gibi günlük yaşamı da etkileyen sorunların gözler önüne serilmesine rağmen en bilindik parolalar kullanılmaya devam ediyor. Hatırlanması çok kolay, yazması çok hızlı, yönetmesi zahmetsiz ve herkes tarafından kullanılan parolalar tercih edilmeye devam ediyor.