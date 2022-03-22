İnternette hem paranızı, hem de sizi koruyacak 5 ''kırılamaz'' şifre tüyosu
Hayatımızın her noktası bir başka "şifre" ile korunurken, seçtiğimiz şifrelerin yeterince güvenli olup olmaması da hem maddi hem de manevi açıdan hayatımızı tehdit ediyor. Peki güvenli bir şifreyi nasıl belirleyebiliriz ? İşte işin uzmanından 5 maddelik güvenli şifre tüyoları...
Avrupa merkezli siber güvenlik şirketi ESET, 2021 yılında en çok karşılaşılan saldırı türünün parola tahmin saldırısı olduğunu belirterek kullanıcılara parola belirleme yöntemlerini değiştirmelerini önerdi.
ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban kullanıcıların artık karışık parola kullanmayı alışkanlık haline getirmeleri gerektiğinin altını çizdi. Beş adımda güçlü bir parola yaratmanın ipuçlarını paylaştı.
Sadece Türkiye’de değil dünya genelinde de parola kullanımı çok önemsenmiyor. Saldırıların ve maddi kayıpların artmasının yanı sıra kullanıcıların hesaplarının çalınması gibi günlük yaşamı da etkileyen sorunların gözler önüne serilmesine rağmen en bilindik parolalar kullanılmaya devam ediyor. Hatırlanması çok kolay, yazması çok hızlı, yönetmesi zahmetsiz ve herkes tarafından kullanılan parolalar tercih edilmeye devam ediyor.
ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban parolaların artık tümcelerden oluşması gerektiğini söyledi. Daha uzun, daha karmaşık ve hatırlaması daha kolay karmaşık parolaların kullanıcıların daha güvende olmasına yardımcı olacağını paylaştı.