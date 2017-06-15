iOS 11'in en önemli 9 özelliği
iOS 11 Apple cihazlarını nasıl değiştirecek? Apple'ın resmi olarak ortaya çıkan bir sonraki iOS güncellemesi, iPhone ve iPad'e neler getirecek?
WWDC 2017'nin açılış günü, Apple tutkunları için yılın en heyecanlı günlerinden bir tanesiydi.
Açılık konuşmasında en son işletim sistemi güncellemeleri ve yeni donanımlarla tanıştık. Apple'ın en son macOS'u, watchOS, tvOS, yeni iPad Pro ve fazlası etkinlikte bolca ilgi gördü ancak en büyük heyecan kaynağı, iOS 11 oldu.
iOS 11'in telefonunuza veya iPad'inize neler getireceğini merak ediyorsanız, internetet dolaşıp araştırma yapmanız şart değil. Büyük güncellemedeki en iyi özellikleri aşağıda, sizin için sıraladık!