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  4. iOS 16 güncellemesi alamayacak iPhone'lar belli oldu

iOS 16 güncellemesi alamayacak iPhone'lar belli oldu

Apple iOS'un yeni sürümünü tanıttı. iOS 16'nın sonbaharda kullanıma sunulması bekleniyor. İşte iOS 16'nın çıkmasıyla güncelleme alamayacak iPhone'lar...

iOS 16 güncellemesi alamayacak iPhone'lar belli oldu - Resim: 1

Sonbaharda iOS 16'nın çıkmasıyla birlikte iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE 2016, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, güncelleme desteği alamayacak. Yani bu beş modelde iOS 16 çalışmayacak.

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iOS 16 güncellemesi alamayacak iPhone'lar belli oldu - Resim: 2

İOS 16 İLE UYUMLU OLAN MODELLER İSE ŞÖYLE:

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

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iOS 16 güncellemesi alamayacak iPhone'lar belli oldu - Resim: 3

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 pro

iPhone 12 Pro Max

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iOS 16 güncellemesi alamayacak iPhone'lar belli oldu - Resim: 4

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

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