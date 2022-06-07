iOS 16 güncellemesi alamayacak iPhone'lar belli oldu
Apple iOS'un yeni sürümünü tanıttı. iOS 16'nın sonbaharda kullanıma sunulması bekleniyor. İşte iOS 16'nın çıkmasıyla güncelleme alamayacak iPhone'lar...
Sonbaharda iOS 16'nın çıkmasıyla birlikte iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE 2016, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, güncelleme desteği alamayacak. Yani bu beş modelde iOS 16 çalışmayacak.
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İOS 16 İLE UYUMLU OLAN MODELLER İSE ŞÖYLE:
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
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iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 pro
iPhone 12 Pro Max
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iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
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