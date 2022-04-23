iOS 16 güncellemesini alamayacak iPhone modelleri belli oldu
Apple'ın iOS 16 işletim sistemi Haziran ayında tanıtılacak. Peki iOS 16 güncellemesini hangi telefonlar alacak? İşte o liste...
Apple Worldwide Developer Conference 2022 (WWDC) için geri sayım başlarken, pek çok Apple kullanıcısı yeni işletim sistemiyle tanışmak için de gün saymaya başladı. Ancak ortaya çıkan yeni sızıntılara göre iOS 16 alamayacak üç büyük iPhone modeli olacağı gündeme düştü.
Tahminlere göre iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE (1. nesil) güncellemeden yararlanamayacak.
Apple, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerini 25 Eylül 2015 tarihinde piyasaya sürdü. 21 Mart 2016’da ise şirket, görünümünü iPhone 5s’ten, donanımını ise iPhone 6s’ten alan iPhone SE 1’i duyurdu. Günümüzde neredeyse 7 yaşında olan bu telefonlar, artık nispeten eski modeller olarak değerlendiriliyor.
HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
Şu an için bu telefonların iOS 16 alamayacağı şimdilik yalnızca bir iddiadan ibaret. Apple henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Ancak gerçekten de söylendiği gibi bu cihazların güncellemeye hak kazanamaması, yaşları ve donanımları itibarıyla olası görünüyor.