iOS 16 güncellemesini alamayacak iPhone modelleri belli oldu

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Şu an için bu telefonların iOS 16 alamayacağı şimdilik yalnızca bir iddiadan ibaret. Apple henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Ancak gerçekten de söylendiği gibi bu cihazların güncellemeye hak kazanamaması, yaşları ve donanımları itibarıyla olası görünüyor.