iOS 18.2 güncellemesiyle iPhone'lara 7 yeni özellik geliyor
Teknoloji devi Apple, iOS 18.2 güncellemesini duyurdu. Peki yeni güncellemeyle iPhone sahipleri hangi özelliklere kavuşacak? İşte iOS 18.2 ile gelen 7 özellik...
Apple, iOS 18.2 güncellemesini resmen duyurdu. iOS tarihinin en büyük güncellemesi olarak tanıtılan bu sürüm, devrim niteliğindeki 7 yenilikçi özelliğiyle kullanıcı deneyimini farklı boyutlara taşımayı planlıyor. Apple, bu güncellemeyle kullanıcılarını hem şaşırtmayı hem de hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.
İşte İOS 18.2 ile gelmesi beklenen 7 özellik;
1- iPhone'da ChatGPT:
Artık ChatGPT'yi doğrudan Siri ile kullanabilirsiniz! Siri'ye herhangi bir soru sormanız yeterli; o, fotoğraflar veya belgelerle ilgili soruları da yanıtlayabilir.
2- Görsel Zeka
Çevrenizdeki her şey hakkında anında bilgi alıp, metni yüksek sesle okuyabilir, telefon numaralarını veya adresleri Rehber'e kaydedebilir, metni kopyalayabilir ve hatta saniyeler içinde bilgileri özetleyebilirsiniz.
3- Görsel Oyun Alanı
Fikirlerinizi etkileyici görsellere dönüştürebilirsiniz. Basit talimatlarla temalar, mekanlar ve kostümler seçerek hayal gücünüzden harika görseller oluşturabilirsiniz.