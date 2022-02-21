iPhone 14 hakkında ilk bilgiler sızdı! İşte özellikleri ve fiyatı

Apple denildiğinde akla gelen ilk ürünlerden biri iPhone telefonları. Kendi işletim sistemiyle kullanıcıya sunulan iPhone akıllı telefonların tüm dünyada yüz milyonlarca kullanıcısı ve hayranı bulunuyor.

Şirket Eylül ayında iPhone 13 ailesini tanıtmış olsa da bir sonraki model olan iPhone 14'e ilişkin sızıntılar bir süredir geliyor.

Yeni iPhone ailesinin de tıpkı son birkaç nesildir olduğu gibi iPhone 14 iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'ten oluşacağı tahmin ediliyor. Yeni Apple son yıllarda kullandığı Mini versiyonundan vazgeçecek.

Japonya basınında ortaya atılan bir iddiaya göre cihaz şık bir tasarıma, daha hızlı A16 bionic çipe, gelişmiş kameralara sahip olacak. Bunlar iPhone 13'teki özelliklerin geliştirilmiş hali olarak görülebilir. Bir diğer sızıntı ise Touch ID'nin geri geleceği yönünde.