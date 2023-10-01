iPhone 15'te şimdi de şarj sorunu! Şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor

iPhone 15 serisindeki en büyük yeniliklerden biri USB-C bağlantısı oldu. Böylece kullanıcılar USB-C’li powerbank’ları, kabloları ve farklı ekipmanları yeni iPhone’larda kullanabiliyor. Ancak Reddit ve MacRumors forumlarındaki kullanıcı şikayetlerine göre iPhone 15‘lere bağlanan bazı powerbank’lar telefonu şarj edeceğine şarj oluyor.