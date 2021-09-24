iPhone çılgınlığı başladı! Pandemi bile onları durduramadı
Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı iPhone 13 serisinin satışa sunulmasıyla birlikte mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluştu.
Apple'ın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı yeni iPhone modelleri raflardaki yerini aldı.
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ABD, İngiltere, Singapur gibi ülkelerde yine yüzlerce kişi Apple'ın yeni amiral gemisine ilk sahip olanlar arasında olmak için uzun kuyruklar oluşturdu.
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IPhone 13 için ortaya çıkan bu görüntüler kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.
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İlk kareler saat farkı nedeniyle güne daha erken başlayan ülkeler Avusturalya, Yeni Zelanda, Japonya ve Singapur'dan geldi.
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