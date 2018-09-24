iPhone fiyatları neden çok pahalı ? İşte yanıtı
Türkiye'de üst üste zamlanan Apple ürünleri hakkında Apple'ın patronundan açıklama geldi.
Türkiye'de üst üste zam gören iPhone'ların fiyatı iyiden iyiye tırmanırken Apple'ın patronundan fiyatlarla ilgili açıklama geldi. Apple'ın patronu Tim Cook'dan bu konuda ilgili açıklama geldi. Türkiye genelinde tekrar zamlanan mevcut iPhone modelleri bir yana, yeni iPhone modellerinin resmi fiyatı henüz açıklanmış değil; ancak şu an satışta olan spot iPhone XS Max modellerinin fiyatı 17 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Peki fiyatlar neden bu kadar yüksek? Apple'ın patronu Tim Cook'dan bu konuda ilgili açıklama geldi.
iPhone fiyatları neden pahalı?
Good Morning America isimli televizyon programına katılan Apple CEO'su Tim Cook, iPhone Xs'in pahalı olduğu yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Cook yeni akıllı telefonlardaki inovasyonun ucuza mal olmadığını ve cihazın daha fazla yeni nesil teknolojiyi bir araya getirdiğini söyledi.
Apple'ın patronu konuyla ilgili olarak "Herkes için bir iPhone yapmak istiyoruz. Bu her zaman bizim hedefimiz oldu ve hatta daha düşük fiyatlara sahip birkaç iPhone'umuz var.