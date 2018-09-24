iPhone fiyatları neden çok pahalı ? İşte yanıtı

Türkiye'de üst üste zam gören iPhone'ların fiyatı iyiden iyiye tırmanırken Apple'ın patronundan fiyatlarla ilgili açıklama geldi. Apple'ın patronu Tim Cook'dan bu konuda ilgili açıklama geldi. Türkiye genelinde tekrar zamlanan mevcut iPhone modelleri bir yana, yeni iPhone modellerinin resmi fiyatı henüz açıklanmış değil; ancak şu an satışta olan spot iPhone XS Max modellerinin fiyatı 17 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Peki fiyatlar neden bu kadar yüksek? Apple'ın patronu Tim Cook'dan bu konuda ilgili açıklama geldi.



