iPhone sahipleri dikkat! iOS 17 çıktı: İşte iOS 17'nin özellikleri

iOS 17'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

İşte iOS 17'nin başlıca özellikleri

StandBy (Beklemede modu): Apple, bu özellikten iPhone’unuzu şarj ederken yatay pozisyonda tutarak kullanışlı hale getirebilme özelliği olarak bahsediyor. Bu özellik ile birlikte iPhone bir bilgi ekranı olarak kullanılabiliyor.