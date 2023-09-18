iPhone sahipleri dikkat! iOS 17 çıktı: İşte iOS 17'nin özellikleri
iPhone 15 modellerini geçtiğimiz hafta tanıtan Apple, uzun zamandır beklenen yeni iPhone işletim sistemi sürümü iOS 17'yi yayınladı.
iOS 17'nin çıkış tarihinin 18 Eylül olarak açıklanması sonrası iPhone kullanıcılarının meraklı bekleyişi de başlamıştı. Ancak bu bekleyiş artık son buldu. iOS 17 sonunda yayınlandı. (Not: Güncellemenin cihazlara düşmesi zaman alabilir)
iOS 17'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?
İşte iOS 17'nin başlıca özellikleri
StandBy (Beklemede modu): Apple, bu özellikten iPhone’unuzu şarj ederken yatay pozisyonda tutarak kullanışlı hale getirebilme özelliği olarak bahsediyor. Bu özellik ile birlikte iPhone bir bilgi ekranı olarak kullanılabiliyor.
Kişi Posterleri: Kişi Posterleri özelliği ile aradığınız kişinin ekranındaki görünümünüzü özelleştirebileceksiniz.
NameDrop: NameDrop adı verilen bu özellik sayesinde iPhone’unuzu başka birinin iPhone’u veya Apple Watch’una yaklaştırdığınızda, paylaşmak istediğiniz belirli telefon numaralarını veya mail adreslerini aynı anda seçebiliyor, Kişi Posteri’nizle birlikte gönderebiliyorsunuz. Yani bu özellik sayesinde cihazların birbirine yaklaştırılması durumunda iletişim bilgileri paylaşılabiliyor.