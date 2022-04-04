iPhone'dan sonra Android'e geliyor: WhatsApp'ın kamerası değişiyor!
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kamera görünümündeki yeniliği bu sefer Android cihazlara getiriyor.
WhatsApp dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor.
Uygulamanın güncellenmesinde kullanıcı taleplerinin de etkisi bulunuyor.
Şirket son olarak kullanıcıların uzun yıllardır istediği bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu.
ANDROİD'DE KAMERA ARAYÜZÜ DEĞİŞİYOR
WhatsApp bir süre önce iOS'a sahip cihazlarda kamera arayüzünü değiştirmişti.
WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre yenilenen arayüzün beta testleri başladı. Kamera ekranında daha küçük butonlar bulunuyor.
WhatsApp ayrıca medya paylaşımını da daha pratik bir hale getiriyor. Son kullanılanlar ve galeri olarak sistem ayrıma gidiyor.
DOSYA LİMİTİ
WhatsApp'tan dosya göndermenin limiti 100 MB olarak belirlenmiş durumda.
Ancak teknoloji ilerledikçe dosyaların boyutları da artıyor. 100 MB'lik limiti yetersiz bulan kullanıcıların sayısı da aynı eğilimi gösteriyor.
WhatsApp, Arjantin'de pilot bir uygulamayı canlıya aldı. Kullanıcıları 2 GB'lik bir hakka sahip.
Bu özellik halen test aşamasında şirket kullanımın yoğunluğuna ve sistemde yarattığı yüke göre yeni düzenlemeler yapabilir.
MANUEL OLARAK DİL AYARLAMA
Bilindiği gibi WhatsApp'ta kullanılacak dil otomatik olarak sistem tarafından seçiliyor.
Facebook'un üst kurumu Meta'nın bünyesinde bulunan WhatsApp yıllardır manuel dil seçeneği taleplerini görmezden geliyordu.
WABetaInfo'daki sızıntıya göre dil seçmek manuel olacak.
WhatsApp'ın manuel dil seçeneği Hindistan gibi çok uluslu ülkelerde zaten vardı ancak şirket politika gereği bu özelliği diğer ülkelere açmıyordu.