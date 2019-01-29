iPhonelarda büyük güvenlik skandalı ! Tüm konuşmalarınız dinleniyor
iPhone'lar dinlenebiliyor mu? Apple, iOS işletim sisteminde yer alan bir açık ile gündemde. iOS 12.1 sürümündeki Facetime açığı kullanıcıların fark etmeden konuşmalarının dinlenmesine neden olabilir.
Zira söz konusu sistem açığı sayesinde kullanıcıların fark etmeden konuşmalarının dinlenmesi mümkün hale gelmiş olabilir.
Zira Guardian yaptığı test sonucu söz konusu iddianın doğru olduğunu milyonlarca okuruna duyurdu. Peki söz konusu sorun nasıl meydana geliyor?