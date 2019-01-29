  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 29 Ocak 2019 10:11

iPhonelarda büyük güvenlik skandalı ! Tüm konuşmalarınız dinleniyor

iPhone'lar dinlenebiliyor mu? Apple, iOS işletim sisteminde yer alan bir açık ile gündemde. iOS 12.1 sürümündeki Facetime açığı kullanıcıların fark etmeden konuşmalarının dinlenmesine neden olabilir.

iPhonelarda büyük güvenlik skandalı ! Tüm konuşmalarınız dinleniyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple bu sefer yeni ürünü ile değil bir açık ile gündemde.

1/ 10
iPhonelarda büyük güvenlik skandalı ! Tüm konuşmalarınız dinleniyor

Zira söz konusu sistem açığı sayesinde kullanıcıların fark etmeden konuşmalarının dinlenmesi mümkün hale gelmiş olabilir.

2/ 10
iPhonelarda büyük güvenlik skandalı ! Tüm konuşmalarınız dinleniyor

Zira Guardian yaptığı test sonucu söz konusu iddianın doğru olduğunu milyonlarca okuruna duyurdu. Peki söz konusu sorun nasıl meydana geliyor?

3/ 10
iPhonelarda büyük güvenlik skandalı ! Tüm konuşmalarınız dinleniyor

iOS 12.1 sürümünün yüklü olduğu bir iPad veya iPhone ile FaceTime üzerinden bir arama gerçekleştirdiğinizde, karşı tarafta iOS 12.1’li bir cihaza sahipse, aramanızı cevaplamasa bile onu dinleyebiliyorsunuz.

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM