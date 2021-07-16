İsrail üretimi Türk kullanıcıları takip eden casus yazılım tespit edildi
Microsoft, İsrail'de geliştirilen ve Türkiye, İspanya, Singapur gibi ülkelerde siyasetçileri, gazetecileri, aktivistleri ve akademisyenleri takip ettiği tespit edilen bir casus yazılımı engellediklerini duyurdu.
Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri olan ABD merkezli Microsoft bir açıklama yaparak, İsrail merkezli bir hacker şirketinin kullandığı casus yazılımı engellediklerini duyurdu.
Yapılan açıklamada bu yazılımın dünyanın birçok ülkesinden yüzlerce siyasetçiyi, insan hakları aktivistini, gazeteciyi, akademisyeni izlediklerini açıklayan Microsoft, Toronto Üniveristesi bünyesindeki kuruluş Citizen Lab ile birlikte çalıştıklarının da altını çizdi.
Şirket, hacker grubunun Candiru adı da dahil olmak üzere farklı isimlerle tanındığını aktardı.
KİMLERİN HEDEF ALINDIĞI AÇIKLANMADI
Bir yazılım güncellemesiyle casus yazılımın engellendiğini aktaran Microsoft, “Filistin, İsrail, İran, Lübnan, Yemen, İspanya, Birleşik Krallık, Türkiye, Ermenistan ve Singapur’da bazı hedeflere saldırdılar” ifadesine yer verdi.