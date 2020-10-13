  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 13 Ekim 2020 10:16

İşte Dünya'dan 63 ışık yılı uzaklıktaki gezegen

Almanya’da Max Planck Astronomi Enstitüsü’nden gökbilimciler, Dünya’dan yaklaşık 63 ışık yılı uzaklıktaki başka bir yıldız sisteminde ‘b Pictoris c’ adı verilen bir dış gezegenin fotoğrafını paylaştı.

İşte Dünya'dan 63 ışık yılı uzaklıktaki gezegen

Almanya'da bir araştırma enstitüsü olan Max Planck Astronomi Enstitüsü’nden gökbilimcilerin, Dünya’dan yaklaşık 63 ışık yılı uzaklıktaki başka bir yıldız sisteminde bir dış gezegenin varlığını doğruladıkları ve bunu kanıtlamak için de fotoğraf paylaştıkları belirtildi. 

1/ 6
İşte Dünya'dan 63 ışık yılı uzaklıktaki gezegen

B Pictoris c adı verilen gezegen, uzmanların ‘ışık parıltısını’ görmelerine olanak tanıyan Şili’deki teleskoplar ile görüntülendi. Teleskopların, dış gezegenleri ‘radyal hız’ yöntemi kullanılarak tespit edildiği belirtildi. 

2/ 6
İşte Dünya'dan 63 ışık yılı uzaklıktaki gezegen

Beta Pictoris sisteminde bulunan b Pictoris c’nin, ana yıldızının yörüngesinde bulunan yalnızca ikinci dış gezegen olduğu belirtildi. 

3/ 6
İşte Dünya'dan 63 ışık yılı uzaklıktaki gezegen

Gezegenin yörüngesine bağlı olarak ana yıldız üzerindeki sürüklenme ve çekmeyi analiz eden ve tipik olarak uzak dünyaları tespit etmek için kullanılan ‘radyal hız’ yönteminin, ilk kez bir dış gezegeni doğrudan gözlemek için kullanıldığı ifade edildi. 

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM