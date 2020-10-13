İşte Dünya'dan 63 ışık yılı uzaklıktaki gezegen

Gezegenin yörüngesine bağlı olarak ana yıldız üzerindeki sürüklenme ve çekmeyi analiz eden ve tipik olarak uzak dünyaları tespit etmek için kullanılan ‘radyal hız’ yönteminin, ilk kez bir dış gezegeni doğrudan gözlemek için kullanıldığı ifade edildi.