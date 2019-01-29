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  3. 29 Ocak 2019 10:07

İşte en ucuz internete sahip olan ülkeler

Cable topladığı veriler ışığında ülkelerde sunulan ortalama internet ücretlerini belirledi ve bu sayede internetin en pahalı ve en ucuz olduğu ülkeler belli oldu.

İşte en ucuz internete sahip olan ülkeler

5- Belarus (10.46 dolar)

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İşte en ucuz internete sahip olan ülkeler

4- Rusya (9.77 dolar)

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İşte en ucuz internete sahip olan ülkeler

3- İran (8.2 dolar)

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İşte en ucuz internete sahip olan ülkeler

2- Sri Landa (5.65 dolar)

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