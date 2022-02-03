İşte geleceğin aracı: Hem denizde hem havada gidebiliyor
Dünyanın ilk uçan teknesi ''Jet'', gelecek yıl Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen iklim zirvesinde tanıtılacak. Emisyon üretmeyen araç saatte 75 kilometre hıza ulaşabilecek.
Su yüzeyinden bir metre yüksekte süzülebilen dünyanın hidrojenle çalışan ilk uçan teknesinin gelecek yıl Dubai'de inşa edileceğini duyurdu.
EMİSYON ÜRETMEYECEK
Yapılan açıklamaya göre, “Jet” olarak adlandırılan araç, dalgalar üzerinde 'sessizce' sorunsuz bir şekilde seyrederken emisyon üretmeyen iki hidrojen yakıt hücresiyle çalıştırılacak.
Hidrojen yakıt hücrelerinin, daha büyük bir yakıt hücresi "yığını" oluşturmak üzere birleştirilen özel olarak işlenmiş plakalarda hidrojen ve oksijeni karıştırarak elektrik ürettiği aktarıldı.
Bununla birilikte Jet’in gövdesinin altına ayrıca, uçaklarda kullanılan aerofoillere benzer şekilde kanat benzeri bıçaklar takılacağı açıklandı. Böylelikle, tekne hızlandıkça suyun kesilmesi ve yükselmesi sağlanacak.
SAATTE 75 KM HIZ YAPACAK
Ayrıca, dünyanın ilk uçan teknesinin 10 metre genişliğe ve 6 ton ağırlığa sahip olacağı belirtildi. Pilot ve 12 yolcuyu saate 75 km hızla taşıyabilecek.