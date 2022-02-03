İşte geleceğin aracı: Hem denizde hem havada gidebiliyor

EMİSYON ÜRETMEYECEK

Yapılan açıklamaya göre, “Jet” olarak adlandırılan araç, dalgalar üzerinde 'sessizce' sorunsuz bir şekilde seyrederken emisyon üretmeyen iki hidrojen yakıt hücresiyle çalıştırılacak.

Hidrojen yakıt hücrelerinin, daha büyük bir yakıt hücresi "yığını" oluşturmak üzere birleştirilen özel olarak işlenmiş plakalarda hidrojen ve oksijeni karıştırarak elektrik ürettiği aktarıldı.