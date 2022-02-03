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İşte geleceğin aracı: Hem denizde hem havada gidebiliyor

Dünyanın ilk uçan teknesi ''Jet'', gelecek yıl Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen iklim zirvesinde tanıtılacak. Emisyon üretmeyen araç saatte 75 kilometre hıza ulaşabilecek.

İşte geleceğin aracı: Hem denizde hem havada gidebiliyor - Resim: 1

Su yüzeyinden bir metre yüksekte süzülebilen dünyanın hidrojenle çalışan ilk uçan teknesinin gelecek yıl Dubai'de inşa edileceğini duyurdu. 

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İşte geleceğin aracı: Hem denizde hem havada gidebiliyor - Resim: 2

EMİSYON ÜRETMEYECEK

Yapılan açıklamaya göre, “Jet”  olarak adlandırılan araç, dalgalar üzerinde 'sessizce' sorunsuz bir şekilde seyrederken emisyon üretmeyen iki hidrojen yakıt hücresiyle çalıştırılacak.

Hidrojen yakıt hücrelerinin, daha büyük bir yakıt hücresi "yığını" oluşturmak üzere birleştirilen özel olarak işlenmiş plakalarda hidrojen ve oksijeni karıştırarak elektrik ürettiği aktarıldı.

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İşte geleceğin aracı: Hem denizde hem havada gidebiliyor - Resim: 3

Bununla birilikte Jet’in gövdesinin altına ayrıca, uçaklarda kullanılan aerofoillere benzer şekilde kanat benzeri bıçaklar takılacağı açıklandı. Böylelikle, tekne hızlandıkça suyun kesilmesi ve yükselmesi sağlanacak. 

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İşte geleceğin aracı: Hem denizde hem havada gidebiliyor - Resim: 4

SAATTE 75 KM HIZ YAPACAK

Ayrıca, dünyanın ilk uçan teknesinin 10 metre genişliğe ve 6 ton ağırlığa sahip olacağı belirtildi.  Pilot ve 12 yolcuyu  saate 75 km hızla taşıyabilecek.

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