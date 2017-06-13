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  3. 13 Haziran 2017 10:30

İşte iOS 11'li iPhone 8'in görüntüsü!

Kaynaklar tarafından teyit edildiği gibi en güzel ve gerçekçi iPhone 8 görselleri karşınızda.

İşte iOS 11'li iPhone 8'in görüntüsü!

Benjamin Geskin tarafından iDropNews için hazırlanan bu muhteşem konsept, iOS 11'i çalıştıran iPhone 8'in nasıl görüneceğini ortaya koyuyor.

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İşte iOS 11'li iPhone 8'in görüntüsü!

Telefonun adının iPhone 8 olup olmayacağı belli değil. Bazı kaynaklar iPhone X olarak adlandırıyor.

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İşte iOS 11'li iPhone 8'in görüntüsü!

Kimine göreyse iPhone Air olacak. Sonuç olarak Geskin'in çalışmaları çerçevesiz OLED ekranlı yeni iPhone hakkında kafamızda fikir oluşmasını sağlıyor.

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İşte iOS 11'li iPhone 8'in görüntüsü!

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