İşte iOS 11'li iPhone 8'in görüntüsü!
Kaynaklar tarafından teyit edildiği gibi en güzel ve gerçekçi iPhone 8 görselleri karşınızda.
Benjamin Geskin tarafından iDropNews için hazırlanan bu muhteşem konsept, iOS 11'i çalıştıran iPhone 8'in nasıl görüneceğini ortaya koyuyor.
Telefonun adının iPhone 8 olup olmayacağı belli değil. Bazı kaynaklar iPhone X olarak adlandırıyor.
Kimine göreyse iPhone Air olacak. Sonuç olarak Geskin'in çalışmaları çerçevesiz OLED ekranlı yeni iPhone hakkında kafamızda fikir oluşmasını sağlıyor.