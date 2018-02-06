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  3. 06 Şubat 2018 13:38

İşte karşınızda ''Yerli Whatsapp''; PTT Messenger !

İşte ''Yerli WhatsApp'' olarak da anılan ''PTT Messenger'' ile ilgili bilmeniz gerekenler...

İşte karşınızda ''Yerli Whatsapp''; PTT Messenger !

Başbakan Binali Yıldırım, milli mühendislik ürünü olan PTT Messenger uygulaması ile Hatay'daki Zeytin Dalı Harekat Merkezine canlı olarak bağlandı.

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İşte karşınızda ''Yerli Whatsapp''; PTT Messenger !

Bu uygulama ile 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile görüşen Başbakan Binali Yıldırım, bir bakıma PTT Messenger'ın ilk tanıtımını da yapmış oldu.

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İşte karşınızda ''Yerli Whatsapp''; PTT Messenger !

Başbakan Yıldırım'ın bu bağlantıyı gerçekleştirmesinin ardından PTT Messenger, birçok kişinin araştırdığı konulardan birisi oldu.

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İşte karşınızda ''Yerli Whatsapp''; PTT Messenger !

Peki 'Yerli WhatsApp' olarak da anılan PTT Messenger'ın kullanıcılarına sunduğu özellikler neler? İşte PTT Messenger uygulaması ile ilgili merak edilen her şey...

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