İşte karşınızda ''Yerli Whatsapp''; PTT Messenger !
İşte ''Yerli WhatsApp'' olarak da anılan ''PTT Messenger'' ile ilgili bilmeniz gerekenler...
Başbakan Binali Yıldırım, milli mühendislik ürünü olan PTT Messenger uygulaması ile Hatay'daki Zeytin Dalı Harekat Merkezine canlı olarak bağlandı.
Bu uygulama ile 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile görüşen Başbakan Binali Yıldırım, bir bakıma PTT Messenger'ın ilk tanıtımını da yapmış oldu.
Başbakan Yıldırım'ın bu bağlantıyı gerçekleştirmesinin ardından PTT Messenger, birçok kişinin araştırdığı konulardan birisi oldu.