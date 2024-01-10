İşte Neandertal DNA'sı taşıyor olabileceğinizin 6 işareti
Genetik mühendisi Şebnem Ünlüişler, 40 bin yıl önce soyu tükenen Neandertal insan türüne ait genleri taşıyıp taşımadığımızın 6 göstergesi olduğunu açıkladı. İşte, Neandertal DNA'sı taşıyor olabileceğinizin 6 işareti:
1. TİRYAKİLİK
Neandertal DNA’sı, kişilerin nikotin bağımlılığı riskini önemli ölçüde artırıyor. Neandertal DNA’sının depresyonla, psikiyatrik ve nörolojik etkilerle bağlantılı olduğu da belirtiliyor.
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2. KALIN DÜZ SAÇ
Neandertal DNA’sı kalın ve düz saçlı kişilerde de bulunabilir. Neandertallerde kızıl saçla ilişkili genetik varyant da yüksekti.
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3. ERKEN KALKMAK
Neandertaller de dahil eski insanlardan aktarılan genler, sabah kuşu olup olmadığınızı belirler. Şebnem Ünlüişler, “Neandertal DNA’sı uyku düzenini etkileyebilir. Bu durum, ışığa maruz kalmaktan kaynaklanmış olabilir” dedi.
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4. UZUN BURUN
University College London tarafından yapılan araştırma, ‘uzun’ burunların Neandertal genetik materyalinden miras alınabileceğini ortaya çıkardı.
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