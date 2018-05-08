İşte Putin'in yerli limuzini

TRUMP'IN CANAVARI İLE YARIŞACAK

ABD'de başkanların Canavar olarak bilinen Cadillac marka otomobilleri ile yarışacak teknoloji ve güvenlik seviyelerinde üretilen araç, şimdiden kıyas konusu oldu.



Henüz teknolojik özellikleri açıklanmasa da uznamlar tarafından ciddi araştırma, kıyaslamalara konu olan araçlar, yakın gelecekte bir yarış içerisine girecekler.



