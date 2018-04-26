''Putin'in kıyamet makinesi''
Son yıllarda askeri harcamalarını artıran Rusya'nın ''Putin'in kıyamet makinesi'' olarak adlandırılan denizaltısı, İngiliz ve ABD basınında konu oldu.
Rusya’nın geliştirdiği yeni insansız denizaltı ‘kıyamet makinesini’ olarak da anılıyor. ABD ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 100 megaton savaş başlığı kapasitesine sahip denizaltı, sahil kentlerinde 100 metreyi aşkın tsunami dalgaları yaratacak güçte.
Business Insider’a konuşan fizikçi ve nükleer silah uzmanı Rex Richardson, insansız denizaltı Status-6’ya ait savaş başlığının sahil kentlerini yok edebileceği iddiasında bulundu.
İşte Rusların diğer savaş makineleri:
SUDA YÜZEBİLEN TANK
Rus askeri endüstri şirketi VPK Genel Müdürü Aleksandr Krasovitskiy, suda yüzebilen tekerlekli bir tank geliştireceklerini açıkladı.
Bumerang'ın yeni nesil versiyonu olan tekerlekli zırhlı aracın platformunda yeni çalışmalar yaptıklarını belirten Krasovitskiy, en kısa zamanda aynı platformda yeni bir tank geliştirileceklerinin altını çizdi.
RUSLAR LAZER SİLAHI GELİŞTİRDİ
Rusya'nın, bilim kurgu filmlerinde görmeye alışkın olduğumuz lazer silahı geliştirdiği, söz konusu silahın düşman uydularını etkisiz hale getirmek için kullanılabileceği iddia edildi. Söz konusu haber Rus haber ajansı Interfax tarafından açıklandı. Interfax bilginin ordu kaynaklarından elde edildiğinin altını çizdi.