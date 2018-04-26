''Putin'in kıyamet makinesi''

Rusya’nın geliştirdiği yeni insansız denizaltı ‘kıyamet makinesini’ olarak da anılıyor. ABD ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 100 megaton savaş başlığı kapasitesine sahip denizaltı, sahil kentlerinde 100 metreyi aşkın tsunami dalgaları yaratacak güçte.



Business Insider’a konuşan fizikçi ve nükleer silah uzmanı Rex Richardson, insansız denizaltı Status-6’ya ait savaş başlığının sahil kentlerini yok edebileceği iddiasında bulundu.



İşte Rusların diğer savaş makineleri:



