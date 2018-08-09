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  3. 09 Ağustos 2018 09:34

Samsung Galaxy Note 9'un Türkiye fiyatı belli oldu

Samsung'un 9 Ağutos'ta tanıtacağı yeni amiral gemisi Galaxy Note 9'un fiyatı internete sızdı.

Samsung Galaxy Note 9'un Türkiye fiyatı belli oldu

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un yeni akıllı telefon modeli Galaxy Note 9'u tanıtması için geri sayım sürüyor.

Şirketin 9 Ağustos tarihinde yeni akıllı saat modelleri ile birlikte tanıtacağı Galaxy Note 9'un Türkiye fiyatı lansman öncesi internete sızdı.

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Samsung Galaxy Note 9'un Türkiye fiyatı belli oldu

MediaMarkt Türkiye’nin internet sitesine Galaxy Note 9 modelini eklenmesi ile birlikte, Galaxy Note 9 fiyatı ne kadar? sorusu cevap buldu.

Türkiye'de Note 9’a sahip olmak isteyenlerin 6 bin 499 TL‘yi gözden çıkarması gerekiyor.

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Samsung Galaxy Note 9'un Türkiye fiyatı belli oldu

Oykanus Mavisi, Gece Siyahı ve Lavanta Moru olmak üzere üç renk seçeneği ile mağazaya eklenen Note 9’un, 6 Eylül itibariyle stoklarda olacağı belirtiliyor.

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Samsung Galaxy Note 9'un Türkiye fiyatı belli oldu

Peki Galaxy Note 9 ile birlikte kullanıcılara hangi özellikler sunulacak? İşte yeni amiral gemisinde yer almasına kesin gözüyle bakılan özellikler...

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