Samsung Galaxy Note 9'un Türkiye fiyatı belli oldu
Samsung'un 9 Ağutos'ta tanıtacağı yeni amiral gemisi Galaxy Note 9'un fiyatı internete sızdı.
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un yeni akıllı telefon modeli Galaxy Note 9'u tanıtması için geri sayım sürüyor.
Şirketin 9 Ağustos tarihinde yeni akıllı saat modelleri ile birlikte tanıtacağı Galaxy Note 9'un Türkiye fiyatı lansman öncesi internete sızdı.
MediaMarkt Türkiye’nin internet sitesine Galaxy Note 9 modelini eklenmesi ile birlikte, Galaxy Note 9 fiyatı ne kadar? sorusu cevap buldu.
Türkiye'de Note 9’a sahip olmak isteyenlerin 6 bin 499 TL‘yi gözden çıkarması gerekiyor.
Oykanus Mavisi, Gece Siyahı ve Lavanta Moru olmak üzere üç renk seçeneği ile mağazaya eklenen Note 9’un, 6 Eylül itibariyle stoklarda olacağı belirtiliyor.