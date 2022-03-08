İşte teknolojinin gücünü kullanıp dünyayı değiştiren 10 kadın!

Kadınlar, tarih boyunca kendilerini karşılarına çıkan veya çıkartılan engelleri ortadan kaldırmaya adadı. Bu engellere teknoloji ve bilimde karşılaşılan engeller de dahildi. Engelleri ortadan kaldırmak için emek veren pek çok kadın ise basit olmanın ötesindeki teknolojik icatların ve araştırmaların altına imzasını attı. Onlar, elde ettikleri başarılarla nice teknolojik bilginin bugünlere kadar aktarılmasına katkı sağladı. Peki onların adını daha önce duydunuz mu?

Duymamış olmanız mümkün. Ancak artık öğrenebilirsiniz. Biz, sizler için Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak, tarih boyunca teknolojiyi, dolayısıyla dünyayı da değiştiren 10 kadını bir araya getirdik.

İŞTE TEKNOLOJİYE DOKUNUP DÜNYAYI DEĞİŞTİREN 10 KADIN



HEM FİLM YILDIZI HEM MUCİT: HEDY LAMARR



1930'lar ve 1940'ların filmlerindeki ikonik rolleriyle tanınan Hedy Lamarr, oyuncu olmasının dışında aynı zamanda bir mucitti. Yeni bir kanat şekli tasarlayarak Howard Hughes uçaklarının aerodinamiğini geliştirdi. Hatta daha sonra Wi-Fi, GPS ve Bluetooth olarak adlandıracağımız teknolojinin öncüsü oldu. Ayrıca aldığı ödüller ile bir ilke imza attı.