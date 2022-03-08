İşte teknolojinin gücünü kullanıp dünyayı değiştiren 10 kadın!
Yaptıkları ile tarihe damga vurmuş pek çok kadın var. İşte teknoloji ve bilimde yenilikçi çözümler üreterek dünyaya yeni bir soluk getirmiş 10 kadın...
Kadınlar, tarih boyunca kendilerini karşılarına çıkan veya çıkartılan engelleri ortadan kaldırmaya adadı. Bu engellere teknoloji ve bilimde karşılaşılan engeller de dahildi. Engelleri ortadan kaldırmak için emek veren pek çok kadın ise basit olmanın ötesindeki teknolojik icatların ve araştırmaların altına imzasını attı. Onlar, elde ettikleri başarılarla nice teknolojik bilginin bugünlere kadar aktarılmasına katkı sağladı. Peki onların adını daha önce duydunuz mu?
Duymamış olmanız mümkün. Ancak artık öğrenebilirsiniz. Biz, sizler için Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak, tarih boyunca teknolojiyi, dolayısıyla dünyayı da değiştiren 10 kadını bir araya getirdik.
İŞTE TEKNOLOJİYE DOKUNUP DÜNYAYI DEĞİŞTİREN 10 KADIN
HEM FİLM YILDIZI HEM MUCİT: HEDY LAMARR
1930'lar ve 1940'ların filmlerindeki ikonik rolleriyle tanınan Hedy Lamarr, oyuncu olmasının dışında aynı zamanda bir mucitti. Yeni bir kanat şekli tasarlayarak Howard Hughes uçaklarının aerodinamiğini geliştirdi. Hatta daha sonra Wi-Fi, GPS ve Bluetooth olarak adlandıracağımız teknolojinin öncüsü oldu. Ayrıca aldığı ödüller ile bir ilke imza attı.
KATSUKO SARUHASHI
Katsuko, okyanuslardaki nükleer serpinti ve karbondioksit (CO2) etkisine dikkat çeken çığır açan keşifler ve araştırmalar yaptı. İlk başta, serpintilerin okyanusta eşit olarak dağılacağı düşünüldüğü için araştırması için tartışmalar yaşandı. ABD Atom Enerjisi Komisyonu, deneyleri tekrarlaması ve yöntemleri karşılaştırması için onu ABD'ye getirdi. Bu araştırma çığır açıcıydı. Hatta o kadar çığır açıcıydı ki küresel bir standart haline geldi. Aynı zamanda Pasifik'teki nükleer testlerin durdurulmasına da katkıda bulundu.
KATHLEEN BOOTH
Bir bilgisayar uzmanı olan Kathleen Booth, dünyanın ilk çevirici dilini yazdı ve Birkbeck Koleji, Londra Üniversitesi'ndeki ilk bilgisayar sistemleri için bir çevirici ve autocode tasarladı. Kathleen ve ekibi tarafından gerçekleştirilen atılımlar, bilgisayar teknolojisine dair birçok olguyu mümkün kıldı. ARC, SEC, ve APE(X)C olmak üzere üç farklı makinenin tasarımına yardımcı oldu. Kathleen'in araştırmaları ve öncü çalışmaları teknoloji dünyasını sonsuza dek değiştirdi.
YVONNE BRILL
Kanadalı-Amerikalı Yvonne Brill, seçkin ve ödüllü bir roket ve jet sevk mühendisiydi. Onun çalışmaları yalnızca uzay araştırmalarında kullanılan sistemlerin güvenilirliğine katkıda bulunmakla da kalmadı. Kariyeri roket bilimine geçmeden önce matematik ve kimya alanında başlayan Brill, 1940'larda sahaya giren ilk kadındı. En ünlü buluşu, “hidrazin resistojet” tahrik sistemiydi. Bu, artık uyduları yörüngede tutmak için kullanılan bir endüstri standardı haline geldi.