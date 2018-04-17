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  3. 17 Nisan 2018 09:55

iTunes'un kaldırılacağı tarih belli oldu

Apple 17 yıldır kullanımda olan uygulaması iTunes'un fişini çekmeye hazırlanıyor.

iTunes'un kaldırılacağı tarih belli oldu

ABD merkezli teknoloji devi 2001 yılında kullanıma sunduğu iTunes'un fişini çekmeye hazırlanıyor.

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iTunes'un kaldırılacağı tarih belli oldu

ABD merkezli teknoloji devi 2001 yılında kullanıma sunduğu iTunes'un fişini çekmeye hazırlanıyor.

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iTunes'un kaldırılacağı tarih belli oldu

17 yıldır kullanımda olan uygulamanın akıbeti ile ilgili Apple'dan henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. PC Mag'in şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, iTunes, 31 Mart 2019'da kullanımdan kaldırılacak.

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iTunes'un kaldırılacağı tarih belli oldu

iPhone ve iPad'lere gelecek yeni iOS ile birlikte Apple'ın desteği sunduğu cihazlar listesine yenilerinin eklenmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.

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