Jetgiller gerçek oldu: Türkiye'nin uçan arabası göklerde

"Bu alanda dünyada sadece 5 firma var ve onlardan biri biziz"

Altunbozar, "Bir aydır insanlı uçuşlar yapmaya başladık. Arkamda gördüğünüz araç, AirCar'ın bitmiş bir prototipi. Son 4 yılı çok yoğun geçirdik. Yaklaşık 7 yıl önce bu yola çıktık. İlk yıllarımız konsept geliştirme ve piyasanın olgunlaşmasını beklemekle geçti. Bugün geldiğimiz noktada, iki kişilik modelimizle insanlı uçuşlara başladık. Bu alanda dünyada sadece 5 firma var ve onlardan biri biziz" dedi.