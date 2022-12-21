Karanlıkla gizlenen yeni bir asteroit keşfedildi! Dünya'ya çok yakın
Gökbilimciler, Dünya'ya telekom uydularından daha yakın mesafede yeni bir astereoit keşfetti.
Dünya üzerindeki bir çok uzay kurumu asteroitleri izliyor. Buna rağmen Uzay'ın sonsuz karanlığında gözden kaçan göktaşları bulunuyor.
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Son olarak araba büyüklüğünde bir asteroit, Dünya'ya yaklaştığı gün keşfedildi. Asteroit Dünya'ya o kadar yakındı ki uzaya fırlatılan büyük telekomünikasyon uydularının yörüngesi daha uzakta kalıyordu.
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Yaklaşık 35 bin kilometre yakından geçen 2022 YO1, Dünya'ya isabet ederse en kötü ihtimalle çok az bir hasar verecek. Göktaşları atmosfere girdikten sonra sürtünmenin yarattığı ısıyla yanıyor.
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2013 yılında ateş topuna dönüşen bir asteroit Rusya semalarında patlamış ve binlerce camı yerle bir etmişti. 2013 yılındaki asteroit yaklaşık 40 metre çapındaydı yani yeni keşfedilen 2022 YO1'in 10 katı büyüklüğündeydi.
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