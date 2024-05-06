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Karı kocanın geliştirdiği Türkiye'nin ''legosu'' uçaksavar mermisini durdurdu

Amasya’da Doç. Dr. Murat Gökçe ve kimya mühendisi eşi Sonnur Gökçe’nin geliştirdiği ‘modüler balistik lego beton’, askerler tarafından 14.5 mm’lik zırh delici uçaksavar mermisiyle test edildi. İşte sonuç...

Kaynak: İHA
Karı kocanın geliştirdiği Türkiye'nin ''legosu'' uçaksavar mermisini durdurdu - Resim: 1
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Karı kocanın geliştirdiği Türkiye'nin ''legosu'' uçaksavar mermisini durdurdu - Resim: 2

Amasya’da Doç. Dr. Murat Gökçe ve kimya mühendisi eşi Sonnur Gökçe’nin geliştirdiği ‘modüler balistik lego beton’, askerler tarafından uçaksavar mermisiyle test edildi.

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Karı kocanın geliştirdiği Türkiye'nin ''legosu'' uçaksavar mermisini durdurdu - Resim: 3

Ateşlenen 14.5 mm’lik zırh delici merminin çarptığı lego beton tarafından durdurulduğu anların görüntüleri kaydedildi.

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Karı kocanın geliştirdiği Türkiye'nin ''legosu'' uçaksavar mermisini durdurdu - Resim: 4

Amasya Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren çiftin uzun yıllardır üzerinde çalıştığı projede geliştirilen lego beton, 2 bin dereceye kadar ısıya ve depreme karşı dayanabiliyor.

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