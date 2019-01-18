Kayıp Atlantis'in yeri bulunmuş olabilir
Kayıp Kıta Atlantis'in nerede olduğuna dair yeni bir iddia ortaya atıldı.
Yunan filozof Platon'un Timaeus ve Critias kitaplarında bahsettiği efsanevi kıta Atlantis'i arama çalışmaları bin yıllardır sürüyor.
Platon'a göre Atlantis, 10 bin yıl önce Batı Avrupa'nın ve Afrika'nın çok sayıda bölgesini ele geçiren ve Atina'yı da fethetmeye çalışan bir uygarlıktı.
Buna göre Herkül Sütunları'nın ötesinde yer alan Atlantis bir gecede okyanusa batarak tarih sahnesinden silindi.