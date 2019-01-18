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  3. 18 Ocak 2019 08:02

Kayıp Atlantis'in yeri bulunmuş olabilir

Kayıp Kıta Atlantis'in nerede olduğuna dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

Kayıp Atlantis'in yeri bulunmuş olabilir

Yunan filozof Platon'un Timaeus ve Critias kitaplarında bahsettiği efsanevi kıta Atlantis'i arama çalışmaları bin yıllardır sürüyor.

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Kayıp Atlantis'in yeri bulunmuş olabilir

Platon'a göre Atlantis, 10 bin yıl önce Batı Avrupa'nın ve Afrika'nın çok sayıda bölgesini ele geçiren ve Atina'yı da fethetmeye çalışan bir uygarlıktı.

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Kayıp Atlantis'in yeri bulunmuş olabilir

Buna göre Herkül Sütunları'nın ötesinde yer alan Atlantis bir gecede okyanusa batarak tarih sahnesinden silindi.

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Kayıp Atlantis'in yeri bulunmuş olabilir

Platon'un yazınların geçen Atlantis bazı uzmanlar tarafından siyasi teorileri anlatmak için kurgulanan efsane olarak düşünülse de Atlantis'in gerçekten var olduğuna inanan kişi sayısı da bir hayli fazla.

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