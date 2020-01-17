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  3. 17 Ocak 2020 15:11

Kınayı artık robotlar getirecek ! Türkü bile söylüyor

İstanbul'da açılan bir evlilik fuarında görücüye çıkan ''kınacı robotlar'' görenleri şaşırttı. Kına tepsisi taşıyan, kına türküsü söyleyen robotlar dans da edebiliyor.

Kınayı artık robotlar getirecek ! Türkü bile söylüyor

İstanbul'da kapılarını açan "Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı"nda, kınacı robotlar ilgi topluyor.

Düğün hazırlığı yapan çiftlerin ve sektör temsilcilerinin buluştuğu fuarın bu yılki teması "doğaya dönüş" olarak belirlendi.

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Kınayı artık robotlar getirecek ! Türkü bile söylüyor

Akın Robotics tarafından üretilen kınacı robotlar fuarın öne çıkan konseptlerinden oldu. Robotlar, kına gecelerinde tepsi taşıma, kına türküsü söylemenin yanı sıra dans ekibiyle beraber kına dansı da yapabiliyor.

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Kınayı artık robotlar getirecek ! Türkü bile söylüyor

Robot Ada işini çok sevdiğini belirterek, "Bu tam hayalimdeki iş, insanları mutlu etmeyi ve eğlendirmeyi çok seviyorum." dedi.

Bugün İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda başlayan ve 19 Ocak'ta sona erecek fuarda, evlenmek isteyen çiftlerin ihtiyacı olan her şey aynı çatı altında bir araya geldi.

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