Kiralık cep telefonları için kritik uyarı
Tüketiciler Derneği Genel Başkanı ve Haber3.com yazarı Levent Küçük, teknoloji marketlerinin başlattığı akıllı telefonların uzun dönemli kiralanması modeline ilişkin tüketicileri uyardı.
Bazı teknoloji marketleri, akıllı telefonlar için uzun dönemli kiralama dönemini başlattı.
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Bu kapsamda kullanıcıya sıfır ve üretici garantisinde akıllı telefonlar veren firmalar, kiralanacak ürünün kutusunu ilk kez kiralama esnasında açıyor ve akıllı telefonları 12, 18 veya 24 ay gibi sürelerle kiralıyor.
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Kiralama öncesinde tüketicinin kredi notuna bakılırken kimlik bilgilerinin de eksiksiz verilmesi gerekirken, kiralama süresi sonunda talep eden kişi, bu cihazı modeline göre belirli bir ücret ödeyerek satın alabiliyor ancak telefonların kiralama süresini uzatamıyor.
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Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Küçük ise akıllı telefon kiralama uygulamasının tüketiciler açısından bazı olumsuz yönlerinin de olabileceğine işaret etti.
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