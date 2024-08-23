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Kiralık cep telefonları için kritik uyarı

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı ve Haber3.com yazarı Levent Küçük, teknoloji marketlerinin başlattığı akıllı telefonların uzun dönemli kiralanması modeline ilişkin tüketicileri uyardı.

Kiralık cep telefonları için kritik uyarı - Resim: 1

Bazı teknoloji marketleri, akıllı telefonlar için uzun dönemli kiralama dönemini başlattı.

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Kiralık cep telefonları için kritik uyarı - Resim: 2

Bu kapsamda kullanıcıya sıfır ve üretici garantisinde akıllı telefonlar veren firmalar, kiralanacak ürünün kutusunu ilk kez kiralama esnasında açıyor ve akıllı telefonları 12, 18 veya 24 ay gibi sürelerle kiralıyor.

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Kiralık cep telefonları için kritik uyarı - Resim: 3

Kiralama öncesinde tüketicinin kredi notuna bakılırken kimlik bilgilerinin de eksiksiz verilmesi gerekirken, kiralama süresi sonunda talep eden kişi, bu cihazı modeline göre belirli bir ücret ödeyerek satın alabiliyor ancak telefonların kiralama süresini uzatamıyor.

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Kiralık cep telefonları için kritik uyarı - Resim: 4

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Küçük ise akıllı telefon kiralama uygulamasının tüketiciler açısından bazı olumsuz yönlerinin de olabileceğine işaret etti.

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