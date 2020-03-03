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  3. 03 Mart 2020 11:02

Korkutan uyarı: Akıllı telefonlar koronavirüs yayıyor

Dünya genelinde 3 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınıyla ilgili uyarı üstüne uyarı yapılıyor. Son olarak akıllı telefonların ekranının virüsün yayılmasında önemli bir rol oynayabileceği belirtildi.

Korkutan uyarı: Akıllı telefonlar koronavirüs yayıyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve onlarca ülkeye yayılan Corna virüsü 3 binin üzerinde kişinin hayatına mal oldu. Virüsten korunmak için doktorlar ve bilim insanları pek çok öneride bulunuyor. Hergün düzenli olarak kullandığımız akıllı telefonlar virüsün yayılmasında önemli bir role sahip olabilir.

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Korkutan uyarı: Akıllı telefonlar koronavirüs yayıyor

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, düzenli olarak temizlenmeyen akıllı telefon ekranları potansiyel tehdite ev sahipliği yapıyor. Aynı habere göre akıllı telefonların cam ekranları virüslere ev sahipliği yapacak ideal bir ortam sunuyor.

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Korkutan uyarı: Akıllı telefonlar koronavirüs yayıyor

Uzmanlar enfeksiyon riskini minimuma indirmek için gün içinde pek çok defa kullandığımız akıllı telefonların düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerektiğiniz belirtiyor. İngiliz uzmanlar kullanıcılara günde en az iki defa telefonlarını dezenfekte etmeleri gerektiği uyarısında bulunuyor.

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Korkutan uyarı: Akıllı telefonlar koronavirüs yayıyor

CORONA VİRÜSÜ İNSANLARA NASIL BULAŞTI?
Pangolin, yeni Corona virüs salgınındaki son halka olabilir. Ama SARS ve MERS salgınlarında olduğu gibi, yarasaların bu ölümcül virüsün ana kaynağı olma ihtimali yüksek. Peki virüs nasıl bulaştı?

Covid-19 adı verilen yeni Corona virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bin 500'ü aştı, yolcu gemileri karantinaya alındı, sınırlar kapatıldı. Biliminsanları ise bu salgının nasıl başladığını anlamaya çalışıyor. Çin'de yapılan bir çalışma, nesli tükenmekte olan pangolinlerin; yeni Corona virüs ile yarasalar ve insanlar arasındaki olası bağlantıyı oluşturduğunu ortaya koydu.

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